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43 минуты назад

Пэрис Хилтон поделилась романтичными снимками с мужем

Газета.Ru

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась кадрами из новой фотосессии с мужем Картером Реумом. Соответствующие снимки светская львица опубликовала в своих социальных сетях.

Пэрис Хилтон поделилась романтичными снимками с мужем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После празднования Рождества в новом доме в Беверли-Хиллс, молодожены Пэрис Хилтон и Картер Реум улетели в тропический отпуск на Багамы.

На днях 41-летняя светская львица поделилась с подписчиками личного блога романтичными снимками с мужем. На фотографиях Пэрис позирует в летящем платье с "крыльями" вместо рукавов и разрезами по всей длине, а ее супруг Картер обнимает ее за талию.

"Багамская бабочка", - подписала серию фотографий звезда.

Газета.Ru

В ноябре 2022 года Пэрис Хилтон и Картер Реум отметили первую годовщину свадьбы. После этого светская львица дала интервью журналу People, в котором рассказала, что они с мужем готовятся к процедуре ЭКО.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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