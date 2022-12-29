Пэрис Хилтон поделилась романтичными снимками с мужем

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась кадрами из новой фотосессии с мужем Картером Реумом. Соответствующие снимки светская львица опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После празднования Рождества в новом доме в Беверли-Хиллс, молодожены Пэрис Хилтон и Картер Реум улетели в тропический отпуск на Багамы.

На днях 41-летняя светская львица поделилась с подписчиками личного блога романтичными снимками с мужем. На фотографиях Пэрис позирует в летящем платье с "крыльями" вместо рукавов и разрезами по всей длине, а ее супруг Картер обнимает ее за талию.

"Багамская бабочка", - подписала серию фотографий звезда.

Газета.Ru