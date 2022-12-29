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2 часа назад

Настя Ивлеева открывает новый бар в Москве

Super.ru

У блогера всея Руси, по-видимому, грандиозные планы на 2023 год. В каких только сферах Ивлеева не пробовала себя, а теперь решила попытать удачу еще и в ресторанном бизнесе. По информации «Ведомостей», Настя стала совладельцем нового московского бара в партнерстве с Александром Пичугиным. Ее коллега по предстоящему проекту, к слову, уже является гендиректором и совладельцем «Феодальной сети баров», в которую входят франшизные сети «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni.

Ивлеева открывает новый бар в Москве
Фото: Super.ruSuper.ru

Как сообщает издание, компания ООО «Блеск» была зарегистрирована 16 декабря. В графе «вид деятельности» указано: «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», «розничная торговля пищевыми продуктами и подача напитков». Доли партнеров в новом бизнесе, правда, не совсем равноценные: Ивлеевой принадлежит лишь 20%, Пичугину — 80%.

Будем ждать анонса от самой Насти. И надеемся, что блогер не забросит свою актерскую деятельность в погоне за прибылью. Ведь после роли в сериале «Монастырь» девушке прямо-таки пророчат сногсшибательный успех на экране!

Звёзды,Александр Пичугин,
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