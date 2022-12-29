Ивлеева открывает новый бар в Москве

У блогера всея Руси, по-видимому, грандиозные планы на 2023 год. В каких только сферах Ивлеева не пробовала себя, а теперь решила попытать удачу еще и в ресторанном бизнесе. По информации «Ведомостей», Настя стала совладельцем нового московского бара в партнерстве с Александром Пичугиным. Ее коллега по предстоящему проекту, к слову, уже является гендиректором и совладельцем «Феодальной сети баров», в которую входят франшизные сети «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni.

Фото: Super.ru Super.ru

Как сообщает издание, компания ООО «Блеск» была зарегистрирована 16 декабря. В графе «вид деятельности» указано: «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», «розничная торговля пищевыми продуктами и подача напитков». Доли партнеров в новом бизнесе, правда, не совсем равноценные: Ивлеевой принадлежит лишь 20%, Пичугину — 80%.