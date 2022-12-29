Галич похвасталась победой над «голым» комплексом

«Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки. Выйти в свет с открытой рукой! Вот это да! Я хвалю себя! Я люблю себя! Я молодец, черт возьми», — написала Галич.