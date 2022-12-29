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18 минут назад

47-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория снялась в шортах и жакете

Газета.Ru

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория опубликовала черно-белую фотографию, на которой предстала в новом образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

47-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" снялась в шортах и жакете
Фото: Газета.RuГазета.Ru

47-летняя актриса вышла на публику в откровенном образе. На фотографии она позирует в белом жакете и шортах. Ей сделали прямую укладку на длинные волосы. Актриса поздоровалась с поклонниками и остановилась у зоны папарацци.

Поклонники актрисы восхитились стройной фигурой и написали в комментариях: «Фигура просто бомба», «Очень красивая фигура», «Такие стройные ноги», «Прекрасно выглядите», «Очень стильный образ».

В 2016 году Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке «Televisa», после трех лет романа. Спустя два года после свадьбы у пары родился сын Сантьяго.

Ранее сообщалось, что 47-летняя Ева Лонгория пришла на гала-ужин в платье с асимметричным декольте.

Звёзды,Ева Лонгория,
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