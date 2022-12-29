Сергей Зверев рассказал, за что его травили в СССР

Российский стилист и певец Сергей Зверев стал гостем YouTube-шоу “Алена, блин!”. В беседе с ведущей Аленой Жигаловой артист откровенно рассказал, как начинал строить карьеру во времена СССР.

Зверев признался, что в те времена носил яркий макияж и необычную одежду. И за необычный внешний вид его нередко осуждали.

“Как меня чморили, боже мой. (...) Представь советское время, где стрелочку нарисовать — расстрел. А я в это время уже [работал]”, – признался Зверев.

Также стилист заявил, что многие элементы моды перешли в наше время благодаря ему, так как он задавал моду еще во времена Советского Союза.