Год был щедр на внезапные помолвки, громкие свадьбы и, конечно, не менее внезапные и громкие расставания. Вспоминаем 10 главных звездных брейкапов года, по которым мы будем еще долго скорбеть.

Фото: Super.ru Super.ru

Шакира и Жерар Пике

Видео дня

Разрыв Жерара Пике и Шакиры стал настоящей драмой, которая разворачивалась прямо у нас на глазах. Поначалу информацию об изменах футболиста считали слухами, однако позже Пике подтвердил их собственноручно — прогулялся с 23-летней избранницей за ручку прямо перед папарацци. Ответ Шакиры себя ждать не заставил: сначала она выпустила трек, в котором оставила скрытое послание для бывшего, а после демонстративно отправилась кататься на серфе с молодым инструктором. Такая она, женская месть. А мы мотаем на ус: связываться с футболистами — затея так себе!

Моргенштерн* и Дилара

Одна из самых шумных свадеб прошлого года, которую не обсудил только ленивый, вылилась в громкое расставание весной. Пара практически все время проводила вместе в Дубае, и, как рассказал Алишер, в итоге распалась из-за измен и двойных стандартов рэпера: «Я могу т***ть кого угодно, а она — никого! Говорю ей: "Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете"». Поначалу фанаты обвиняли экс-супругов в пиар-расставании, ссылаясь на привычную тактику Моргенштерна (признан иноагентом), но ни Дилара, ни Алишер до сих пор так о воссоединении не объявили. Что ж, пусть развод окажется обманом!

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Эта пара определенно могла бы войти в топ самых обсуждаемых, но вот незадача: любовь прошла спустя девять месяцев отношений в момент, когда ближайшее окружение вовсю обсуждало возможную свадьбу влюбленных. Всему виной, как выяснилось, плотный график и разные приоритеты. Для звезды реалити-шоу главное в жизни — семья (внезапно!) и воспитание четверых детей, для Пита — его карьера.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

Весной звезда Comedy Woman и режиссер, как выяснилось позже, узаконили отношения. И не только (или не просто) по любви, а с целью совместного переезда в США. Регистрация явно упростила бы процесс оформления документов для переезда Екатерины, поскольку Александр — гражданин Америки. В интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) режиссер был немногословен: «Кажется, [брак] распался. Когда ты не являешься в суд дважды, разводят автоматически». Причины Молочников раскрывать не стал, но добавил, что в Америке пара планировала жить долго и счастливо, воспитывая будущих общих детей. Не судьба.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Сказка о том, как фанатам по всему миру сердце разбили: в январе Джейсон Момоа через совместную публикацию в Инстаграме (запрещен в РФ) объявил, что его отношения с Лизой Боне заканчиваются после четырех лет брака и 16 лет совместной жизни. «Мы почувствовали давление и перемены в эти неспокойные времена…» — написал Момоа. «Разворачивается революция, <...> и наша семья не исключение… чувствующая и растущая благодаря происходящим сейсмическим сдвигам». Красиво, но грустно.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард

Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард — еще одна звездная пара, претендовавшая на лавры самой красивой в шоу-бизнесе. Но любовная лодка разбилась об измены: как пишут СМИ, Себастьян оказался падок на других девушек, а когда понял, что натворил, умолял жену простить его ради семьи и их годовалого сына. Эмили была неумолима — поезд ушел.

Янина Студилина и Александр Роднянский-младший

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина познакомилась с сыном кинопродюсера Александра Роднянского в 2008 году. Когда именно пара сыграла свадьбу — неизвестно, но в конце 2016-го у супругов родилась дочь Анна. Комментируя расставание с мужем, Студилина в интервью журналу «Атмосфера» заявила: «Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях. Мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе, а я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья».

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Поп-икона Мадонна разошлась с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений. Причина расставания — плотный график артистки. 63-летняя исполнительница опубликовала пост в Инстаграме (запрещен в РФ), намекающий на разлад с Уильямсом, и удалила все совместные снимки. «Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти». Мудрости не занимать!

Жизель Бундхен и Том Брэди

Супермодель Жизель Бундхен и семикратный победитель Супербоула Том Брэди объявили о разводе после 13 лет брака. Инициатором расставания стала именно Жизель. После того как игрок в американский футбол вернулся в большой спорт, Том начал уделять больше времени карьере и забыл о семье. Как сообщали близкие к паре источники, этот фактор и стал решающим в расставании. Впрочем, совсем недавно Бундхен заметили за ужином в компании Хоакима Валенте — тренера по джиу-джитсу в Коста-Рике. Кажется, страсть к спортсменам у модели в крови.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне