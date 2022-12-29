Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
47 минут назад

Прилучный рассказал, что воспитывает детей в строгости

Газета.Ruиещё 1

Актер Павел Прилучный признался в беседе с изданием «Вокруг ТВ», что воспитывает детей в строгости.

Прилучный рассказал, что воспитывает детей в строгости
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Прилучного, он «не сюсюкается» с 10-летним сыном Тимофеем. Артист отметил, что мальчик, как и все дети его возраста, «ужасно ленится». Актеру приходится «перебарывать» лень сына и направлять его в нужное русло. Звезда рассказал, что уговаривает Тимофея заниматься спортом, так как это «пригодится в жизни». Он добавил, что мальчик занимается боксом.

«Там (в спорте) есть своя философия жизненная. Тебе потом будет легче жить, легче просыпаться с утра, легче общаться с людьми. Определенная уверенность в себе дается. Я считаю, что спорт абсолютно необходим для детей. Не важно боевые ли искусства или теннис», — рассказал Прилучный.

Актер отметил, что его сын «уже взрослый парень» и «абсолютно все понимает».

Ранее Прилучный заявил, что устроит два Новых года для детей.

Звёзды,Павел Прилучный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители