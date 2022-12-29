Прилучный рассказал, что воспитывает детей в строгости

По словам Прилучного, он «не сюсюкается» с 10-летним сыном Тимофеем. Артист отметил, что мальчик, как и все дети его возраста, «ужасно ленится». Актеру приходится «перебарывать» лень сына и направлять его в нужное русло. Звезда рассказал, что уговаривает Тимофея заниматься спортом, так как это «пригодится в жизни». Он добавил, что мальчик занимается боксом.