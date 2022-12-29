Прилучный рассказал, что воспитывает детей в строгости

Актер Павел Прилучный признался в беседе с изданием «Вокруг ТВ», что воспитывает детей в строгости.
По словам Прилучного, он «не сюсюкается» с 10-летним сыном Тимофеем. Артист отметил, что мальчик, как и все дети его возраста, «ужасно ленится». Актеру приходится «перебарывать» лень сына и направлять его в нужное русло. Звезда рассказал, что уговаривает Тимофея заниматься спортом, так как это «пригодится в жизни». Он добавил, что мальчик занимается боксом.
«Там (в спорте) есть своя философия жизненная. Тебе потом будет легче жить, легче просыпаться с утра, легче общаться с людьми. Определенная уверенность в себе дается. Я считаю, что спорт абсолютно необходим для детей. Не важно боевые ли искусства или теннис», — рассказал Прилучный.
Актер отметил, что его сын «уже взрослый парень» и «абсолютно все понимает».
Ранее Прилучный заявил, что устроит два Новых года для детей.