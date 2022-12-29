«С днем рождения этого ребёнка»: Зендея поздравила Тимоти Шаламе с 27-летием

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В день рождения Тимоти Шаламе не остался без поздравлений от своих знаменитых друзей. Во вторник номинанту на премию «Оскар» исполнилось 27 лет. В честь этого события актёр опубликовал свою детскую фотографию с поднятыми вверх бровями и забавной причёской. А Зендея в своём аккаунте отдала дань уважения коллеге по фильму «Дюна». Актриса поделилась кадром, на котором они запечатлены за кулисами съёмок обложки Entertainment Weekly в прошлом году. «С днем рождения этого ребёнка», — написала 26-летняя Зендея.

Неспроста ещё в прошлом месяце именинник сказал в беседе с Variety, что звезда «Эйфории» стала для него сестрой. «Я так благодарен, что считаю её партнёром, сестрой и другом», — сказал он. Тимоти добавил, что впереди актрису ждёт потрясающая и масштабная роль Чани в будущем сиквеле «Дюны». «Она привнесёт то же самое, что и в первый фильм, что было невероятно, но в ещё большем количестве», — уверен актёр.

Сама Зендея тоже не осталась равнодушной после работы с Шаламе над «Дюной». С нетерпением ждём продолжения фантастического фильма в воплощении Дени Вильнёва! «Я просто очень благодарна за то, что мне довелось работать с этим парнем, потому что он очень талантлив, но при этом такой хороший человек. Мы смогли повеселиться и стать большими друзьями», — сказала звезда несколько месяцев назад.

Источник фото: Gettyimages; Социальные сети