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38 минут назад

"Заказывают Dior": Оксана Самойлова пожаловалась на детей

Мария Иглина

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова заявила, что ее дети просят вместо игрушек подарить им изделия бренда Dior. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.

"Заказывают Dior": Оксана Самойлова пожаловалась на детей
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"Дети нам уже заказывают не игрушки, к сожалению. Настали времена, когда они заказывают Dior. Смешно. Я на самом деле очень боялась этого момента", — заявила Самойлова.

Модель отметила, что больше всего ее детей интересуют именно ювелирные украшения этого бренда.

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Напомним, что в начале декабря Оксана Самойлова и Джиган сыграли свадьбу в честь 10-летнего юбилея бракосочетания. На торжество было потрачено более 25 миллионов рублей.

Ранее Ковальчук прокомментировала слухи о разводе с Чумаковым.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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