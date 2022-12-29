"Заказывают Dior": Оксана Самойлова пожаловалась на детей

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова заявила, что ее дети просят вместо игрушек подарить им изделия бренда Dior. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.
"Дети нам уже заказывают не игрушки, к сожалению. Настали времена, когда они заказывают Dior. Смешно. Я на самом деле очень боялась этого момента", — заявила Самойлова.
Модель отметила, что больше всего ее детей интересуют именно ювелирные украшения этого бренда.
Напомним, что в начале декабря Оксана Самойлова и Джиган сыграли свадьбу в честь 10-летнего юбилея бракосочетания. На торжество было потрачено более 25 миллионов рублей.