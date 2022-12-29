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1 час назад

Необычная деталь в наряде 76-летнего Сталлоне развеселила публику

Lenta.ru

Американский актер Сильвестр Сталлоне поделился видео с семьей и развеселил публику. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Необычная деталь в наряде Сталлоне развеселила публику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

76-летний Сталлоне показал ролик, на котором он позирует вместе с женой, актрисой Дженнифер Флавин, и двумя дочерями Сикстин и Скарлетт в гостиной. На размещенных кадрах видно, что телезвезда запечатлена в зеленом лонгсливе и джинсах. При этом фанатов привлекла другая необычная деталь его наряда — меховые тапки в виде животных.

Публикация Сталлоне стала вирусной и набрала более 3 миллионов просмотров. «Легенда», «Шикарные тапки», «Просто лучший», «Смешная обувь», «С праздником!» — высказывались поклонники в комментариях под постом актера.

В октябре стало известно, что Сталлоне решил продать дом менее чем через год после покупки. Поместье находится в элитном городе Хидден-Хилс. По данным источников, супруги выставили объект на продажу 19 декабря. Они попросили за него 22,5 миллиона долларов.

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