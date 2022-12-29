Необычная деталь в наряде Сталлоне развеселила публику

Американский актер Сильвестр Сталлоне поделился видео с семьей и развеселил публику. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

76-летний Сталлоне показал ролик, на котором он позирует вместе с женой, актрисой Дженнифер Флавин, и двумя дочерями Сикстин и Скарлетт в гостиной. На размещенных кадрах видно, что телезвезда запечатлена в зеленом лонгсливе и джинсах. При этом фанатов привлекла другая необычная деталь его наряда — меховые тапки в виде животных.

Публикация Сталлоне стала вирусной и набрала более 3 миллионов просмотров. «Легенда», «Шикарные тапки», «Просто лучший», «Смешная обувь», «С праздником!» — высказывались поклонники в комментариях под постом актера.