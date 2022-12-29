Прилучный рассказал об отношениях Зепюр с его детьми от Агаты

Летом Павел Прилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился во время съемок в сериале «В клетке». Только ленивый не обсуждал их пышную свадьбу в Подмосковье! А сейчас уже активно «гуляют» слухи в Сети, что кудрявая брюнетка ждет ребенка от возлюбленного.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Для Павла это станет уже третий малыш! Напомним, звезда сериала «Мажор» воспитывает двух детей от брака с Агатой Муцениеце — сына Тимофея и дочь Мию. Прилучный старается как можно чаще проводить время со своими наследниками. Многим интересно, как дети отреагировали на новую супругу своего отца. Наконец, Павел прокомментировал эту животрепещущую тему!

«Она для них старшая сестра. Относятся с уважением. Это замечательно. Такими и должны быть отношения. Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей. Я рад, что у меня все так сложилось», — заявил главный «мажор» страны в интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ».