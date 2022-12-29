Настя Ивлеева показала лицо без макияжа в новом ролике

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева предстала без макияжа перед зрителями нового ролика, выложенного на ее YouTube-канале. Ролик появился на платформе накануне, 28 декабря.
На 31-минутном видео, которое включает различные моменты жизни телеведущей, Настя Ивлеева посещает салон красоты - перед визитом она смывает макияж.
"Момент истины! Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно, но вы уже к этому привыкли. Из-за того, что мои брови очень тонкие, когда они не накрашены, возникает ощущение, что их вообще нет", — сообщает звезда.
Она уточняет, что нанесла крем для лица и бальзам для губ - и больше никаких средств не применяла. В салон красоты она приезжает, чтобы сделать макияж и укладку.