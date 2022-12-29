Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
46 минут назад

Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни

Мослента

Секрет счастливой жизни раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), молодая жена юмориста Евгения Петросяна блогер Татьяна Брухунова. Она заметила, что многие люди не умеют благодарить.

Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни
Фото: МослентаМослента

«Человек, не испытывающий чувства признательности, не умеющий сказать спасибо, искренне отблагодарить словом, не может быть успешным и счастливым. Я в этом убеждена на сто процентов», — заявила Брухунова.

В пример она привела свою знакомую, с которой 14 лет назад снимала квартиру. По словам блогера, ее соседка с юности была очень красивой и ухоженной, но смотрела на все словно свысока. Высшая точка ее благодарности выражалась словами «ок» или «хорошо».

«Сейчас ей, как и мне, 33. Она по-прежнему эффектная, но совершенно одинокая и несчастная женщина», — рассказала жена Петросяна.

«Дарите окружающим улыбку и красивое слово "благодарю" как можно чаще. Вселенная не оставит вас без внимания! Ручаюсь!» — обратилась она к фолловерам. Многие подписчики поддержали ее точку зрения.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители