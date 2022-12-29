Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни

Секрет счастливой жизни раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), молодая жена юмориста Евгения Петросяна блогер Татьяна Брухунова . Она заметила, что многие люди не умеют благодарить.

«Человек, не испытывающий чувства признательности, не умеющий сказать спасибо, искренне отблагодарить словом, не может быть успешным и счастливым. Я в этом убеждена на сто процентов», — заявила Брухунова.

В пример она привела свою знакомую, с которой 14 лет назад снимала квартиру. По словам блогера, ее соседка с юности была очень красивой и ухоженной, но смотрела на все словно свысока. Высшая точка ее благодарности выражалась словами «ок» или «хорошо».