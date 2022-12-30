Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
2 часа назад

Агата Муцениеце встречается с агрессивным мужчиной: «Если ты абьюзер — пиши!»

Popcake.tv

После того, как Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, о ее новом возлюбленном ничего не известно. Актриса говорила, что ее сердце не свободно. На этом все подробности заканчивались. Но на днях Агата все же рассказала одну деталь о молодом человеке, которая ее разочаровала. Ее ухажер оказался ревнивым абьюзером.

Муцениеце снова встречается с агрессивным мужчиной
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Долго ли он продержался? Держится пока… Если ты абьюзер — пиши!» – сказала актриса.

Агата заметила такую тенденцию, что на ее жизненно пути встречаются именно такие мужчины. Она даже думает сходить к психологу и обсудить этот момент.

К слову, ранее Муцениеце обвиняла Павла в агрессии и пьянстве. Видимо, по ее мнению, на он тоже имеет черты абьюзер. Отметим, что после развода с Агатой Прилучный уже успел жениться на новой избраннице, которая ждет от него ребенка. Зепюр Брутян должна родить в середине весны. Это будет третий ребенок Павла. От Агаты у него есть Мия и Тимофей, которые, кстати, отлично относятся к новой невесте отца. Для них актриса, как сестра.

Звёзды,Агата Муцениеце,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители