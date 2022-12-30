Муцениеце снова встречается с агрессивным мужчиной

После того, как Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, о ее новом возлюбленном ничего не известно. Актриса говорила, что ее сердце не свободно. На этом все подробности заканчивались. Но на днях Агата все же рассказала одну деталь о молодом человеке, которая ее разочаровала. Ее ухажер оказался ревнивым абьюзером.
«Долго ли он продержался? Держится пока… Если ты абьюзер — пиши!» – сказала актриса.
Агата заметила такую тенденцию, что на ее жизненно пути встречаются именно такие мужчины. Она даже думает сходить к психологу и обсудить этот момент.
К слову, ранее Муцениеце обвиняла Павла в агрессии и пьянстве. Видимо, по ее мнению, на он тоже имеет черты абьюзер. Отметим, что после развода с Агатой Прилучный уже успел жениться на новой избраннице, которая ждет от него ребенка. Зепюр Брутян должна родить в середине весны. Это будет третий ребенок Павла. От Агаты у него есть Мия и Тимофей, которые, кстати, отлично относятся к новой невесте отца. Для них актриса, как сестра.