Муцениеце снова встречается с агрессивным мужчиной

После того, как Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, о ее новом возлюбленном ничего не известно. Актриса говорила, что ее сердце не свободно. На этом все подробности заканчивались. Но на днях Агата все же рассказала одну деталь о молодом человеке, которая ее разочаровала. Ее ухажер оказался ревнивым абьюзером.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Долго ли он продержался? Держится пока… Если ты абьюзер — пиши!» – сказала актриса.

Агата заметила такую тенденцию, что на ее жизненно пути встречаются именно такие мужчины. Она даже думает сходить к психологу и обсудить этот момент.