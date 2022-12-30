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1 час назад

Известная актриса обнажилась на камеру и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 2

Известная американская актриса Александра Даддарио обнажилась на камеру и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная актриса обнажилась на камеру и восхитила фанатов
Фото: Кадр из фильма "Настоящий детектив"Кадр из фильма "Настоящий детектив"

36-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала голой и с распущенными волосами на фоне бассейна и гор. При этом на одном из опубликованных кадров фотограф, имя которого неизвестно, прикрыл большим пальцем ее ягодицы. «Отдохни от своих проблем», — подписала она пост, который набрал более 2,5 миллиона лайков.

Lenta.ru

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Великолепна», «Очень красивая», «Восхитительное фото», «Хотел бы я оказаться на месте фотографа», — писали они.

Звёзды,Александра Даддарио,
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