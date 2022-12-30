Известная актриса обнажилась на камеру и восхитила фанатов

Известная американская актриса Александра Даддарио обнажилась на камеру и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала голой и с распущенными волосами на фоне бассейна и гор. При этом на одном из опубликованных кадров фотограф, имя которого неизвестно, прикрыл большим пальцем ее ягодицы. «Отдохни от своих проблем», — подписала она пост, который набрал более 2,5 миллиона лайков.