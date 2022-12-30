Оксана Самойлова снялась в кожаном бикини на пляже в Дубае

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова отдыхает с семьей в Дубае и утраивает фотосессии в купальниках. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Оксана Самойлова уже несколько дней отдыхает в Дубае вместе со своей семьей. В канун Нового года пара решила уехать за границу. Жена Джигана регулярно публикует фото из поездки.
На одном из последних снимков она позирует в коричневом кожаном бикини с серебряными цепями на ночном пляже в Дубае. К образу она добавила браслеты и ожерелье из цепей.
Не так давно жена рэпера признавалась, что никогда не мечтала быть многодетной матерью, как ее родительница, а в итоге растит от Джигана трех дочерей и сына: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида.
В 2020 году супруги едва не развелись, блогер подала заявление в суд, но потом забрала его, признавшись подписчикам, что решила сохранить семью.