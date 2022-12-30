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1 час назад

Оксана Самойлова снялась в кожаном бикини на пляже в Дубае

Газета.Ru

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова отдыхает с семьей в Дубае и утраивает фотосессии в купальниках. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Оксана Самойлова снялась в кожаном бикини на пляже в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оксана Самойлова уже несколько дней отдыхает в Дубае вместе со своей семьей. В канун Нового года пара решила уехать за границу. Жена Джигана регулярно публикует фото из поездки.

На одном из последних снимков она позирует в коричневом кожаном бикини с серебряными цепями на ночном пляже в Дубае. К образу она добавила браслеты и ожерелье из цепей.

Газета.Ru

Не так давно жена рэпера признавалась, что никогда не мечтала быть многодетной матерью, как ее родительница, а в итоге растит от Джигана трех дочерей и сына: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида.

В 2020 году супруги едва не развелись, блогер подала заявление в суд, но потом забрала его, признавшись подписчикам, что решила сохранить семью.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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