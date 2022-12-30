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1 час назад

Актриса Анна Хилькевич рассказала о сложных отношениях с алкоголем

Мира Маркина

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заметила, что у нее была нездоровая привязанность к спиртным напиткам. Об этом актриса рассказала в личном блоге.

Хилькевич призналась, что несколько лет была зависима от алкоголя и теперь избегает его.

"У меня сложные отношения с алкоголем. Мы давно в ссоре и не общаемся. Но мы встречаемся с ним каждый раз в самолете. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему", — написала Хилькевич в социальных сетях.

Нарколог Петров объяснил, какие органы в первую очередь страдают от алкоголя

Ранее нарколог Скрябин описал главную ловушку алкоголя.

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