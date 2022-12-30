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1 час назад

Сын актера Арнольда Шварценеггера показал рельефный торс

Мира Маркина

25-летний Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна продемонстрировал рельефные торс и руки. Снимком без футболки он поделился в социальных сетях.

Сын Шварценеггера показал рельефный торс
Фото: СоцсетиСоцсети

Баэна устроил фотосессию в одних брюках без футболки. Поклонники отметили, что он в прекрасной спортивной форме:

"Идеальная спортивная фигура"

"Жених подрастает"

"Достойная смена отцу"

Джозеф Баэна — американский актер, сын Арнольда Шварценеггера. Он родился в 1997 году, когда Шварценеггер был в официальном браке с Марией Шрайвер. Актер скрывал факт отцовства от супруги до 2011 года, а когда во всем признался, она подала на развод. В браке у пары родилось четверо детей.

Соцсети

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Ранее актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как Арнольд Шварценеггер обманул его.

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