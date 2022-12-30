Сын Шварценеггера показал рельефный торс

25-летний Сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна продемонстрировал рельефные торс и руки. Снимком без футболки он поделился в социальных сетях.
Баэна устроил фотосессию в одних брюках без футболки. Поклонники отметили, что он в прекрасной спортивной форме:
"Идеальная спортивная фигура"
"Жених подрастает"
"Достойная смена отцу"
Джозеф Баэна — американский актер, сын Арнольда Шварценеггера. Он родился в 1997 году, когда Шварценеггер был в официальном браке с Марией Шрайвер. Актер скрывал факт отцовства от супруги до 2011 года, а когда во всем признался, она подала на развод. В браке у пары родилось четверо детей.