Сын Шварценеггера показал рельефный торс

Джозеф Баэна — американский актер, сын Арнольда Шварценеггера. Он родился в 1997 году, когда Шварценеггер был в официальном браке с Марией Шрайвер. Актер скрывал факт отцовства от супруги до 2011 года, а когда во всем признался, она подала на развод. В браке у пары родилось четверо детей.