Стендап-комик Романов развелся спустя 7 лет брака

Стендап-комик Дмитрий Романов после 7 лет брака развелся с бывшей кавээнщицей Кристиной Талызиной. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Романов написал, что "все имеет начало и конец". По его словам, они с женой расстались без скандалов, но разрыв он переживает тяжело.
"Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло, со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить и веру, когда я был на дне. Я ушел рыдать. Любите друг друга", — написал Дмитрий.
Прежде чем оформить отношения официально, Дмитрий Романов и Кристина Талызина встречались три года. Они познакомились, когда красноярская кавээнщица Кристина переехала в Москву. Она работала на ТНТ и снималась в скетчкоме "#Sтуденты" на СТС.
Ранее "Рамблер" публиковал подборку комедий о разводе.