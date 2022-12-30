Британская актриса и телеведущая Джамила Джамил показала, как из-за синдрома Элерса-Данлоса у нее растянулась кожа на щеках. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Джамил растянула руками щеки в разные стороны и продемонстрировала. Лицо Джамил приобрело неестественную форму, а щеки стали чересчур большими.

"Господи, это не приложение и не фильтр, а мое лицо. Посмотрите, какая у меня кожа", — прокомментировала актриса.

По словам Джамил, в девять лет у нее диагностировали синдромом Элерса-Данлоса — наследственное нарушение кожной структуры. Актриса говорит, что из-за редкого заболевания у нее хрупкие суставы и ткани.