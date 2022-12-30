Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Актриса Джамила Джамил показала последствия неизлечимой болезни: видео

Мира Маркина

Британская актриса и телеведущая Джамила Джамил показала, как из-за синдрома Элерса-Данлоса у нее растянулась кожа на щеках. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Джамил растянула руками щеки в разные стороны и продемонстрировала. Лицо Джамил приобрело неестественную форму, а щеки стали чересчур большими.

"Господи, это не приложение и не фильтр, а мое лицо. Посмотрите, какая у меня кожа", — прокомментировала актриса.

По словам Джамил, в девять лет у нее диагностировали синдромом Элерса-Данлоса — наследственное нарушение кожной структуры. Актриса говорит, что из-за редкого заболевания у нее хрупкие суставы и ткани.

Звезда фильма "Назад в будущее" рассказал о проблемах из-за неизлечимой болезни

Джамила Джамил известна по роли Тахани Аль-Джамиль в фантастическом комедийном сериале канала NBC «В лучшем мире». Актриса обнародовала свой диагноз в 2019 году, когда международная организация, которая поддерживает пациентов с аналогичным синдромом, наградила ее званием "Защитник пациентов года".

Ранее о жизни с неизлечимой болезнью рассказала звезда сериала "Друзья" Кристине Эплгейт.

Звёзды,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители