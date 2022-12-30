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56 минут назад

Актриса Агния Кузнецова снялась в купальнике в горячей купели

Мира Маркина

Актриса, звезда фильма "Груз 200" Агния Кузнецова опубликовала фото в купальнике в горячей купели. Пост появился в ее блоге в социальных сетях.

Звезда фильма "Груз 200" снялась в купальнике в горячей купели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимках Кузнецова стоит рядом с купелью или лежит в воде. В комментарии к фотографиям она призналась в любви к отдыху в бане.

"Сказка. Мое любимое — горячая бочка после парной. Тишина, мой кайф. Просто смыть с себя все, всю усталость за год", — написала артистка.

Соцсети

Агния Кузнецова набрала 9 килограммов за время беременности, но за несколько сбросила вес с помощью сбалансированного питания и спорта. Актриса говорила, что дома выполняет комплекс упражнений по системе табата — короткие интервальные тренировки с нагрузкой высокой интенсивности.

Соцсети

По словам Кузнецовой, такие занятия позволяют ей оставаться в форме и быстро худеть. Помимо этого, она практикует интервальное голодание и внимательно следит за весом, хотя не сидит на диетах.

Звезда "Ворониных" показала фигуру в купальнике

Ранее видео из бассейна опубликовала Виктория Дайнеко.

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