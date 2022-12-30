Звезда сериала "Универ", актриса Настасья Самбурская выложила видео, в котором приседает на пляже в Дубае в купальнике. Пост появился в ее социальных сетях.

Настасья Самбурская опубликовала в личном блоге видео с отдыха в Дубае. В ролике она, одетая в черный купальник, качает ягодицы на пляже. За кадром слышен голос Виктории Десятниковой, которая сняла актрису на видео.