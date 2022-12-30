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31 минуту назад

Настасья Самбурская показала, как приседает в купальнике на пляже в Дубае: видео

Мира Маркина

Звезда сериала "Универ", актриса Настасья Самбурская выложила видео, в котором приседает на пляже в Дубае в купальнике. Пост появился в ее социальных сетях.

Настасья Самбурская опубликовала в личном блоге видео с отдыха в Дубае. В ролике она, одетая в черный купальник, качает ягодицы на пляже. За кадром слышен голос Виктории Десятниковой, которая сняла актрису на видео.

Актриса Настасья Самбурская призналась, что хочет ребенка

Ранее Настасья Самбурская высказывалась о своей низкой самооценке. По ее словам, она знает, что она красивая, но редко ощущает себя таковой.

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