10 новых пар уходящего года

Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот и мы все никак не можем налюбоваться новыми парами, появившимися в уходящем году! Вспоминаем, как начинались романы знаменитостей, за которыми мы точно продолжим следить в 2023-м.

Фото: Super.ru Super.ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

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Любовь с первого взгляда, обвинения в пиар-романе, громкая свадьба и слухи о беременности невесты — все это о звездной паре года: Павле Прилучном и Зепюр Брутян. Влюбленные познакомилась пять лет назад на съемочной площадке сериала «В клетке», когда Прилучный еще был женат на актрисе Агате Муцениеце. В этом году Павел и Зепюр совершенно случайно столкнулись в торговом центре, а уже через три дня Прилучный сделал девушке предложение! Пользователи пытались уличить парочку в пиар-романе, но теперь уже никаких сомнений: все по-настоящему.

На премьере «Мажора в Сочи» редакция Super обратила внимание на округлившийся живот Зепюр. И хотя официального подтверждения о пополнении в семье от пары не последовало, вероятно, оно не заставит себя ждать.

Тимати и Валентина Иванова

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Еще одна сладкая парочка года — рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова. Пока пользователи делали ставки, сколько месяцев продлится роман, Тимур успел познакомить 18-летнюю модель с главным в своей жизни критиком — мамой Симоной. На фоне слухов о расставании влюбленных Super поспешил лично убедиться, что у пары все стабильно: на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой рэпер появился в сопровождении Валентины, также пара продолжает публиковать совместные фото в соцсетях. Вряд ли Тимур торопится со свадьбой после двух браков, но кто знает!

Майли Сайрус и Макс Морандо

Слухи об отношениях Майли и барабанщика группы Liily из Лос-Анджелеса Макса появились, когда в канун 2022 года их застали за поцелуями. Свои отношения 30-летняя Майли и 24-летний бойфренд предпочитают не выставлять напоказ. За год отношений влюбленные выходили в свет буквально пару раз: например, недавно папарацци видели парочку в баре в Малибу. Источники, близкие к Майли и Максу, отмечают, что у них «все серьезно».

Кристина Асмус и Роман Евдокимов

Роман этим артистам пресса приписывала еще в прошлом году. Super удалось застать их вместе 14 апреля, на дне рождения Асмус. Тот вечер экс-супруга Гарика Харламова провела в объятиях актера в ресторане FLØR. Тогда заведение, попавшее в прошлом году в гид Michelin, полностью закрыли под мероприятие.

Совсем недавно пара вместе появилась на красной дорожке «Мажора в Сочи» в «Художественном», где Кристина поддержала Романа, сыгравшего в картине одну из главных ролей. На фоне продолжающихся перепалок Асмус с Харламовым надеемся, что этот роман окажется менее скандальным.

Шер и Александр Эдвардс

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«Любовь не признает математики», — так 76-летняя Шер отвечает на вопросы о романе с 36-летним Александром Эдвардсом. Осенью 2022 года, вскоре после триумфального выхода Шер на парижской Неделе моды, стало известно, что легенда мировой музыки встречается с исполнителем, который младше на 40 лет. Шер отмечает, что безумно влюблена, и считает своего молодого избранника лучшим мужчиной.

На днях пара решила подразнить фанатов: пока звездные коллеги певицы выкладывали семейные фотографии с празднования Рождества, 25 декабря Шер опубликовала снимок, на котором ее возлюбленный держит подарок — кольцо с бриллиантом. Быть свадьбе?

Брэд Питт и Инес де Рамон

Девушки Брэда Питта все моложе и моложе (хотя до лавр Леонардо Ди Каприо ему далеко). И пока в Сети обсуждали возможный роман Питта с 31-летней Эмили Ратаковски, на горизонте у актера появилась другая — ювелирный дизайнер и бывшая супруга Пола Уэсли, известного по сериалу «Дневники вампира», Инес де Рамон. На прошлой неделе актер отметил 59-летие в компании 30-летней девушки. Слухи об этих отношениях стали распространяться сразу после того, как Инес с Брэдом заметили вместе на концерте 13 ноября. Теперь, как сообщают источники HELLO!, Питт и де Рамон души друг в друге не чают. Что ж, поживем — увидим!

Севиль и Антон Гайворонский (TONI)

Химию между этой парочкой Super разглядел еще на ранней стадии отношений. В день рождения продюсера ELMANA, который отмечали 18 ноября в загородной усадьбе Крекшино, новая солистка Artik & Asti предпочла вечеру с Артиком компанию артиста лейбла Raava Music Антона Гайворонского. «Все слухи», — скажете вы. Но нет: недавно в распоряжении Super оказались эксклюзивные кадры –– голубки покинули «Золотой граммофон» вдвоем.

Билли Айлиш и Джесси Разерфорд

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Билли Айлиш уже несколько месяцев встречается с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом. Фанаты бьют тревогу: 31-летний рокер старше Билли на 11 лет и знает ее с тех пор, когда она была ребенком. Пару же ничего не смущает, ребята не думают скрываться. Пора вспомнить заветы Шер!

Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Юлия Пересильд, недавно побывавшая в космосе, в конце ноября подтвердила роман с актером Михаилом Тройником. Впервые пара, которая познакомилась на тех самых «космических» съемках сериала «Вызов», вышла в свет на премии журнала OK! А на 20-летии журнала HELLO! влюбленные разгуливали вместе по особняку «Леман» и пополняли архивы для публикаций в запрещенной соцсети.

Дуа Липа и Джек Харлоу