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39 минут назад

Билли Айлиш в облегающем наряде показала фигуру после похудения

Lenta.ru

Американская певица Билли Айлиш поделилась видео в облегающем наряде и восхитила поклонников. Пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Билли Айлиш показала фигуру после похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

21-летняя поп-исполнительница опубликовала ролик, на котором показала фигуру после похудения. На размещенных кадрах знаменитость танцует в полупрозрачном топе, надетом поверх красного бюстгальтера, и юбке длины макси с разноцветным принтом. Ее образ дополнили несколько подвесок и макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешним видом Айлиш в комментариях под публикацией. «На видео выглядишь просто потрясающе», «Обожаю тебя», «Секси», «Мы скучали по тебе», «Стройная красотка», «Любимая певица», «Просто вау», — высказывались многочисленные фанаты.

В сентябре Айлиш признавалась, что начала стабильно тренироваться. В связи с этим заметно улучшилось ее психологическое состояние.

В декабре певица также раскрыла причину любви к мужскому стилю в одежде, описав ее фразой «чувствую себя сексуальнее». Звезда заявила, что ее поражают люди, которых не волнует их внешний вид. По ее словам, в 15 лет она ощущала себя заложницей собственного образа и решилась на трансформацию.

Звёзды,Билли Айлиш,
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