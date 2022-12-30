Билли Айлиш показала фигуру после похудения

Американская певица Билли Айлиш поделилась видео в облегающем наряде и восхитила поклонников. Пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

21-летняя поп-исполнительница опубликовала ролик, на котором показала фигуру после похудения. На размещенных кадрах знаменитость танцует в полупрозрачном топе, надетом поверх красного бюстгальтера, и юбке длины макси с разноцветным принтом. Ее образ дополнили несколько подвесок и макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешним видом Айлиш в комментариях под публикацией. «На видео выглядишь просто потрясающе», «Обожаю тебя», «Секси», «Мы скучали по тебе», «Стройная красотка», «Любимая певица», «Просто вау», — высказывались многочисленные фанаты.

В сентябре Айлиш признавалась, что начала стабильно тренироваться. В связи с этим заметно улучшилось ее психологическое состояние.