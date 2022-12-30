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58 минут назад

Блогер Ида Галич пожаловалась на хейт со стороны мужчин по поводу ее внешности

runews24.ru

Российская блогер и телеведущая Ида Галич пожаловалась на хейт со стороны незнакомцев по поводу ее внешнего вида. Об этом она рассказала в сторис на своей странице Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Ида Галич пожаловалась на хейт со стороны мужчин
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Иды Галич, ей часто приходится сталкиваться с хейтом со стороны неизвестных ей людей. При этом большая часть из них — мужчины.

Ида Галич отметила, что многие критикуют ее внешность. При этом она подчеркнула, что таких «мужчин» она не понимает и считает их невоспитанными. Она отметила, что ее лицо — данность и делать с ним что-то из-за «идиотов» она не собирается.

Кроме того, по словам блогера, она никогда не считала себя красоткой, как и никогда не будет считать «воспитанными» таких комментаторов.

Звёзды,Ида Галич,
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