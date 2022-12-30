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1 час назад

Анна Седокова рассказала про новогодний подарок из бедного детства

Мослента

Про новогодний подарок из бедного детства рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Седокова.

Седокова вспомнила новогодний подарок из бедного детства
Фото: МослентаМослента

«До сих пор помню, как Дед Мороз подарил мне колготки на Новый год. С блеском. Как же я была рада!» — поделилась она.

Артистка пояснила, что росла в очень бедной семье, поэтому красивая одежда была для нее чем-то из мира фантастики. Свое выпускное платье она сама перешила на машинке из старого платья матери.

Ранее Седокова в леопардовой шубе и бикини восхитила пользователей сети. В таком образе звезда встретила свое 40-летие.

Звёзды,Анна Седокова,
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