Прилучный рассказал о планах на новогодние праздники

Российский актер Павел Прилучный рассказало своих планах на первый Новый год, который он отмечает с Зепюр Брутян в качестве супругов. Об этом сообщает информационный портал «Вокруг ТВ».

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам актера, Новый год они собираются встретить в кругу семьи и не планируют уезжать куда-либо. Он выразил надежду на то, что его дети от первого брака смогут выбраться к нему и провести этот праздник вместе.

При этом актер отметил, что нет ничего страшного, если дети решат провести новогоднюю ночь с их мамой Агатой Муцениеце. Он рассказал, чтов таком случае, они смогут встретить второй Новый год вместе с детьми 2 или 3 января. Он также рассказал, что это может стать отличной традицией.