Прилучный рассказал о планах на новогодние праздники

Российский актер Павел Прилучный рассказало своих планах на первый Новый год, который он отмечает с Зепюр Брутян в качестве супругов. Об этом сообщает информационный портал «Вокруг ТВ».
По словам актера, Новый год они собираются встретить в кругу семьи и не планируют уезжать куда-либо. Он выразил надежду на то, что его дети от первого брака смогут выбраться к нему и провести этот праздник вместе.
При этом актер отметил, что нет ничего страшного, если дети решат провести новогоднюю ночь с их мамой Агатой Муцениеце. Он рассказал, чтов таком случае, они смогут встретить второй Новый год вместе с детьми 2 или 3 января. Он также рассказал, что это может стать отличной традицией.
Ранее Прилучный рассказал, что покупает детям подарки, которые они сами хотят. Однако он отметил, что презенты его дети просили не у него самого, а у Деда Мороза. Он рассказал, что все в их семье продолжают верить в волшебство.