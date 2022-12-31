Собчак пожаловалась на отсутствие новогоднего настроения

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак в беседе с поклонниками откровенно рассказала, что впервые будет отмечать Новый год дома. При этом знаменитость призналась в полном отсутствии праздничного настроения.
— У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей. В первый раз в жизни так отмечаю праздник, честно говоря, — поделилась эмоциями Собчак на своем канале в Telegram.
При этом телеведущая тяжело переживает историю с задержанием своих коллег Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева и Кирилла Суханова, которых подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. До этого Собчак принесла ему извинения от своего лица.