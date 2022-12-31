Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
47 минут назад

Как сейчас выглядит 56-летняя супермодель Синди Кроуфорд: редкое фото

Super.ru

Главными героями новостей с упоминанием Синди Кроуфорд в последнее время становятся ее взрослые дети — 21-летняя Кайя и 23-летний Пресли. А когда-то таблоиды без конца тиражировали свежие сплетни о супермодели и обсуждения ее последних нарядов. Не переживайте, у Синди Кроуфорд все хорошо, 56-летняя супермодель по-прежнему ходит на светские вечеринки в компании голливудских звезд, а в перерывах ездит на лучшие мировые курорты. Так, на днях папарацци застали селебрити на семейном отдыхе в Мексике.

Как сейчас выглядит супермодель Синди Кроуфорд: редкое фото
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru
Super.ru

В отличие от домочадцев, Синди решила воздержаться от купания в теплом Тихом океане и, как заботливая жена и мать, подавала мужу и детям сухие полотенца. Она надела соломенную шляпку и легкое платье в цветочек, которое плотно прикрывало плечи. Похоже, звезда знает, что от агрессивных солнечных лучей кожа не молодеет. А может быть, у нее просто не было настроения демонстрировать свою шикарную фигуру. В любом случае Синди Кроуфорд до сих пор выглядит как королева подиума... и пляжа!

Звёзды,Синди Кроуфорд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители