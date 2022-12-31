Как сейчас выглядит супермодель Синди Кроуфорд: редкое фото

Главными героями новостей с упоминанием Синди Кроуфорд в последнее время становятся ее взрослые дети — 21-летняя Кайя и 23-летний Пресли. А когда-то таблоиды без конца тиражировали свежие сплетни о супермодели и обсуждения ее последних нарядов. Не переживайте, у Синди Кроуфорд все хорошо, 56-летняя супермодель по-прежнему ходит на светские вечеринки в компании голливудских звезд, а в перерывах ездит на лучшие мировые курорты. Так, на днях папарацци застали селебрити на семейном отдыхе в Мексике.

В отличие от домочадцев, Синди решила воздержаться от купания в теплом Тихом океане и, как заботливая жена и мать, подавала мужу и детям сухие полотенца. Она надела соломенную шляпку и легкое платье в цветочек, которое плотно прикрывало плечи. Похоже, звезда знает, что от агрессивных солнечных лучей кожа не молодеет. А может быть, у нее просто не было настроения демонстрировать свою шикарную фигуру. В любом случае Синди Кроуфорд до сих пор выглядит как королева подиума... и пляжа!