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57 минут назад

Актер Лоренцо Ламас отреагировал на слухи о романе своей дочери с Леонардо Ди Каприо

Inc-News

В последнее время о романе говорит весь Голливуд.

Ламас отреагировал на слухи о романе своей дочери с Ди Каприо
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно стало окончательно ясно, что продолжения отношений между актером Леонардо Ди Каприо и моделью Джиджи Хадид не будет.

В подтверждение этому неувядающего Лео начали часто видеть вместе с 23-летней начинающей актрисой Викторией Ламас. Тут же СМИ распустили слух о новом увлечение Ди Каприо.

Однако тут слово взял отец Виктории – актер Лоренцо Ламас, который отверг наличие отношений у его дочери с Лео.

По словам Ламаса-старшего, Виктория с детских лет является большой поклонницей Ди Каприо, и она была в восторге, когда ей удалось с ним недавно познакомиться.

«Мою дочь очень расстраивают слухи о том, что она является любовницей Лео. На самом деле она любит его просто как актера», - пояснил Ламас.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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