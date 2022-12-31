Ламас отреагировал на слухи о романе своей дочери с Ди Каприо

В последнее время о романе говорит весь Голливуд.

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Не так давно стало окончательно ясно, что продолжения отношений между актером Леонардо Ди Каприо и моделью Джиджи Хадид не будет.

В подтверждение этому неувядающего Лео начали часто видеть вместе с 23-летней начинающей актрисой Викторией Ламас. Тут же СМИ распустили слух о новом увлечение Ди Каприо.

Однако тут слово взял отец Виктории – актер Лоренцо Ламас, который отверг наличие отношений у его дочери с Лео.

По словам Ламаса-старшего, Виктория с детских лет является большой поклонницей Ди Каприо, и она была в восторге, когда ей удалось с ним недавно познакомиться.