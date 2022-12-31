Сын Брухуновой и Петросяна впервые посетил елку в Кремле

Наследник юмориста Евгения Петросяна и блогера Татьяны Брухуновой впервые побывал на елке в Кремле. Ребенку удалось встретиться с Дедом Морозом и насладиться новогодним представлением.

Трогательными фотографиями с мероприятия поделилась сама Брухунова в социальных сетях. Она рассказала, что мальчик прочитал стихотворение сказочному персонажу, а затем получил от него сладкий подарок. Блогер добавила, что ребенок был в восторге от происходящего вокруг.