Сын Брухуновой и Петросяна впервые посетил елку в Кремле

Наследник юмориста Евгения Петросяна и блогера Татьяны Брухуновой впервые побывал на елке в Кремле. Ребенку удалось встретиться с Дедом Морозом и насладиться новогодним представлением.
Трогательными фотографиями с мероприятия поделилась сама Брухунова в социальных сетях. Она рассказала, что мальчик прочитал стихотворение сказочному персонажу, а затем получил от него сладкий подарок. Блогер добавила, что ребенок был в восторге от происходящего вокруг.
Напомним, звездные супруги стали родителями в 2020 году. Их сын Ваган появился на свет в Дубае. Жена юмориста неоднократно признавалась, что материнство далось ей непросто.