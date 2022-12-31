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23 минуты назад

Сын Брухуновой и Петросяна впервые посетил елку в Кремле

Слово и Дело

Наследник юмориста Евгения Петросяна и блогера Татьяны Брухуновой впервые побывал на елке в Кремле. Ребенку удалось встретиться с Дедом Морозом и насладиться новогодним представлением.

Сын Брухуновой и Петросяна впервые посетил елку в Кремле
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Трогательными фотографиями с мероприятия поделилась сама Брухунова в социальных сетях. Она рассказала, что мальчик прочитал стихотворение сказочному персонажу, а затем получил от него сладкий подарок. Блогер добавила, что ребенок был в восторге от происходящего вокруг.

Напомним, звездные супруги стали родителями в 2020 году. Их сын Ваган появился на свет в Дубае. Жена юмориста неоднократно признавалась, что материнство далось ей непросто.

Звёзды,Евгений Петросян,
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