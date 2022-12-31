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1 час назад

Анастасия Решетова раскрыла свой природный цвет волос

Super.ru

Анастасия Решетова взяла курс на максимальную естественность. Что касается косметологии, то она недавно отказалась от инъекций гиалуроновой кислоты и тем более серьёзных манипуляций. Также экс-возлюбленная Тимати отныне предпочитает неброский макияж и все чаще появляется вообще без грамма косметики.

Анастасия Решетова раскрыла свой природный цвет волос
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я была из тех, кто постоянно хотел что-то улучшить. Сейчас я пришла к гармонии со своей внешностью и отказалась от наращенных ногтей, ресниц, гиалуронки и других процедур в пользу естественности. Прибегать к травматизации кожи, глубоким аппаратным процедурам и инъекциям я буду только в случае, если более естественным методом ситуацию не исправить», — признавалась в декабре в своем телеграм-канале Решетова.

Следующим шагом девушки на выбранном пути, как мы поняли, стал отказ от окрашивания волос.

«Какая же я дурная, что раньше красилась в совсем темный цвет. Свой у меня очень красивый. Сейчас я по-настоящему влюблена в него, но, чтобы цвет полностью вернуть, потребуется время», — констатировала Анастасия вчера в запрещенной сети.

Super.ru
Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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