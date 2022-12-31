Анастасия Решетова раскрыла свой природный цвет волос

«Я была из тех, кто постоянно хотел что-то улучшить. Сейчас я пришла к гармонии со своей внешностью и отказалась от наращенных ногтей, ресниц, гиалуронки и других процедур в пользу естественности. Прибегать к травматизации кожи, глубоким аппаратным процедурам и инъекциям я буду только в случае, если более естественным методом ситуацию не исправить», — признавалась в декабре в своем телеграм-канале Решетова.