Анастасия Решетова раскрыла свой природный цвет волос

Анастасия Решетова взяла курс на максимальную естественность. Что касается косметологии, то она недавно отказалась от инъекций гиалуроновой кислоты и тем более серьёзных манипуляций. Также экс-возлюбленная Тимати отныне предпочитает неброский макияж и все чаще появляется вообще без грамма косметики.
«Я была из тех, кто постоянно хотел что-то улучшить. Сейчас я пришла к гармонии со своей внешностью и отказалась от наращенных ногтей, ресниц, гиалуронки и других процедур в пользу естественности. Прибегать к травматизации кожи, глубоким аппаратным процедурам и инъекциям я буду только в случае, если более естественным методом ситуацию не исправить», — признавалась в декабре в своем телеграм-канале Решетова.
Следующим шагом девушки на выбранном пути, как мы поняли, стал отказ от окрашивания волос.
«Какая же я дурная, что раньше красилась в совсем темный цвет. Свой у меня очень красивый. Сейчас я по-настоящему влюблена в него, но, чтобы цвет полностью вернуть, потребуется время», — констатировала Анастасия вчера в запрещенной сети.