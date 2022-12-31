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1 час назад

Селена Гомес снова мечтает влюбиться

Inc-News

Певица сумела пережить расставание.

Селена Гомес снова мечтает влюбиться
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитая певица и актриса Селена Гомес публично признавалась в том, что расставание с Джастином Бибером принесло ей большие страдания.

Знаменитость впала в затяжную депрессию, даже лечилась, потом долгое время находилась под присмотром специалистов.

Но в последнее время поклонники перестали замечать грустинку в глазах певицы, в связи с чем пошли слухи о том, что у Селены «кто-то есть».

Американские инсайдеры со ссылкой на близких друзей Гомес сообщили, что пока сердце певицы свободно.

Но важен тот момент, что Селена, судя по всему, окончательно распрощалась с прошлым и готова к новым отношениям.

«Селена настроена позитивно. Она открыта для свиданий. Певица снова мечтает влюбиться и больше не боится этого», - говорится в сообщении.

Звёзды,Джастин Бибер,
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