Селена Гомес снова мечтает влюбиться

Певица сумела пережить расставание.

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Знаменитая певица и актриса Селена Гомес публично признавалась в том, что расставание с Джастином Бибером принесло ей большие страдания.

Знаменитость впала в затяжную депрессию, даже лечилась, потом долгое время находилась под присмотром специалистов.

Но в последнее время поклонники перестали замечать грустинку в глазах певицы, в связи с чем пошли слухи о том, что у Селены «кто-то есть».

Американские инсайдеры со ссылкой на близких друзей Гомес сообщили, что пока сердце певицы свободно.

Но важен тот момент, что Селена, судя по всему, окончательно распрощалась с прошлым и готова к новым отношениям.