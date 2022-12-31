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1 час назад

Возлюбленную Джейсона Стетхэма раскритиковали за фото без макияжа

Газета.Ru

Возлюбленная голливудского актера Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фотографию в бежевом платье с разрезами и без макияжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Возлюбленную Стетхэма раскритиковали за фото без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новой фотографии Рози Хантингтон-Уайтли предстала в бежевом платье с разрезами на талии. Перед зеркалом она позировала без макияжа и укладку. Поклонники не оценили честного селфи и написали в комментариях:

«Рози, почему лицо такое грустное?», «Вы болеете?», «Очень странный оттенок кожи», «Вам не идет такой оттенок платья».

Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 году пара объявила о своей помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у пары родился первенец, и мероприятие решили отложить, супермодель рассказывала, что им было не до торжественных церемоний. О второй беременности Рози Хантингтон-Уайтли стало известно в августе 2021 года, она сообщила об этом в личном блоге, показав фото с округлившимся животом. «Ангел» Victoria's Secret 2 февраля 2022 года родила дочь Изабеллу Джеймс, а также от актера у супермодели есть пятилетний сын Джек Оскар.

Звёзды,Рози Хантингтон-уайтли,
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