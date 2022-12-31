Возлюбленную Стетхэма раскритиковали за фото без макияжа

Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 году пара объявила о своей помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у пары родился первенец, и мероприятие решили отложить, супермодель рассказывала, что им было не до торжественных церемоний. О второй беременности Рози Хантингтон-Уайтли стало известно в августе 2021 года, она сообщила об этом в личном блоге, показав фото с округлившимся животом. «Ангел» Victoria's Secret 2 февраля 2022 года родила дочь Изабеллу Джеймс, а также от актера у супермодели есть пятилетний сын Джек Оскар.