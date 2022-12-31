Билли Айлиш показала фигуру в облегающем топе после похудения

Американская певица Билли Айлиш снялась в облегающем наряде и показала фигуру после похудения. Снимками она поделилась в социальных сетях.
21-летняя поп-исполнительница опубликовала ролик, на котором показала фигуру после похудения. В кадре певица позирует в полупрозрачном топе, юбке-макси и с макияжем в нюдовых оттенках.
Певица все чаще снимается в откровенных нарядах, одним из таких стал образ для рекламы ее духов. Флакон нового аромата был вдохновлен любимыми частями тела Айлиш — грудью, шеей и ключицами — и черпает вдохновение в названии парфюма, чтобы создать «связь между формой написанного числа и чувственными изгибами флакона и изображения».
В начале декабря появились слухи о романе Билли Айлиш и Джесси Рутерфорда. Пару заметили на вечеринке Halloween Horror Nights. Позже влюбленные попали в объективы папарацци, когда они целовались на выходе ресторана La Mirch в Лос-Анджелесе.