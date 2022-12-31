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1 час назад

Билли Айлиш показала фигуру в облегающем топе после похудения

Газета.Ru

Американская певица Билли Айлиш снялась в облегающем наряде и показала фигуру после похудения. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Билли Айлиш показала фигуру в облегающем топе после похудения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21-летняя поп-исполнительница опубликовала ролик, на котором показала фигуру после похудения. В кадре певица позирует в полупрозрачном топе, юбке-макси и с макияжем в нюдовых оттенках.

Певица все чаще снимается в откровенных нарядах, одним из таких стал образ для рекламы ее духов. Флакон нового аромата был вдохновлен любимыми частями тела Айлиш — грудью, шеей и ключицами — и черпает вдохновение в названии парфюма, чтобы создать «связь между формой написанного числа и чувственными изгибами флакона и изображения».

В начале декабря появились слухи о романе Билли Айлиш и Джесси Рутерфорда. Пару заметили на вечеринке Halloween Horror Nights. Позже влюбленные попали в объективы папарацци, когда они целовались на выходе ресторана La Mirch в Лос-Анджелесе.

Звёзды,Билли Айлиш,
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