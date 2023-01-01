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1 час назад

Май Абрикосов с сарказмом отреагировал на отсутствие Бузовой в «голубых огоньках»

Слово и Делоиещё 2

Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов прокомментировал отсутствие телеведущей Ольги Бузовой в «голубых огоньках». Своим мнением он поделился в Telegram.

Май Абрикосов высказался о Бузовой в «голубых огоньках»
Фото: Агентство «Москва» | Сергей КиселевАгентство «Москва» | Сергей Киселев

Новый год начался для Абрикосова с публикации, посвященной Бузовой. Он задался вопросом, почему блондинка отсутствовала на телеэкранах в новогоднюю ночь.

«Бузова вывела наш шоу-бизнес на мировой уровень! Весь вечер вчера щелкал каналы в поисках Бузовой, но нигде ее нет», — написал мужчина, с сарказмом призвав задействовать ее во всех праздничных передачах.

Кроме этого, он оценил участие звезды в комедии «СамоИрония судьбы!», которую показали на телеканале ТНТ 31 декабря. Бывший участник шоу «Дом-2» назвал это событие эпизодичным.

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