Май Абрикосов высказался о Бузовой в «голубых огоньках»

Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов прокомментировал отсутствие телеведущей Ольги Бузовой в «голубых огоньках». Своим мнением он поделился в Telegram.
Новый год начался для Абрикосова с публикации, посвященной Бузовой. Он задался вопросом, почему блондинка отсутствовала на телеэкранах в новогоднюю ночь.
«Бузова вывела наш шоу-бизнес на мировой уровень! Весь вечер вчера щелкал каналы в поисках Бузовой, но нигде ее нет», — написал мужчина, с сарказмом призвав задействовать ее во всех праздничных передачах.
Кроме этого, он оценил участие звезды в комедии «СамоИрония судьбы!», которую показали на телеканале ТНТ 31 декабря. Бывший участник шоу «Дом-2» назвал это событие эпизодичным.