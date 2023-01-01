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41 минуту назад

Бузова раскрыла работающий вариант исполнения желаний

Мослентаиещё 1

Работающий вариант исполнения желаний раскрыла певица Ольга Бузова. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала видео, на котором подожгла бумажку с написанным на ней желанием и съела ее под бой курантов.

Бузова раскрыла рабочий секрет исполнения желаний
Фото: МослентаМослента

«Традицию не нарушаю. В этот раз съела всю бумажку. С Новым годом, любимые мои», — обратилась к подписчикам звезда.

«Да необязательно бумажку эту глотать. Главное искренне желание загадать, а не изжогу заработать», — поправили Бузову в комментариях. Однако многие пожелали певице удачи и счастья в 2023 году. Некоторые признались, что тоже следует показанной на видео новогодней традиции.

Ранее Бузова осудила распространенную у пользователей интернета традицию считать дни до Нового года. Она заявила, что не нуждается в напоминаниях.

Звёзды,Ольга Бузова,
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