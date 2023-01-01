Бузова раскрыла рабочий секрет исполнения желаний

Работающий вариант исполнения желаний раскрыла певица Ольга Бузова. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала видео, на котором подожгла бумажку с написанным на ней желанием и съела ее под бой курантов.

Фото: Мослента Мослента

«Традицию не нарушаю. В этот раз съела всю бумажку. С Новым годом, любимые мои», — обратилась к подписчикам звезда.

«Да необязательно бумажку эту глотать. Главное искренне желание загадать, а не изжогу заработать», — поправили Бузову в комментариях. Однако многие пожелали певице удачи и счастья в 2023 году. Некоторые признались, что тоже следует показанной на видео новогодней традиции.