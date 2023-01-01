Лена Катина впервые показала округлившийся живот

Беременная певица Лена Катина накануне Нового года впервые показала своим подписчикам округлившийся живот.Исполнительница оставила пост в социальных сетях.
Перед публикой артистка предстала в черных леггинсах и длинной футболке. Катина обратилась к своим фанатам.
«В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!» — написала певица.
Напомним, у Катиной уже есть один ребенок. Семь лет назад девушка родила сына Александра от первого брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.