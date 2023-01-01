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3 минуты назад

Ивлев раскрыл секрет, как похудел на 30 килограммов

2x2.su

По словам Константина Ивлева, в своём похудении он выделил один важный нюанс – не запрещать себе любимые продукты. Так, например, Константин Ивлев без ума от выпечки, в частности от круассанов, хлеба и булочек. Чтобы не срываться и совсем не отказывать себе в удовольствии, шеф ел мучное только за завтраком. На всё остальное время Ивлев оставил у себя в рационе полезную пищу.

Ивлев раскрыл секрет, как похудел на 30 килограммов
Фото: 1Рег_2x2.su1Рег_2x2.su

За всем процессом следила супруга Ивлева Валерия. Они вдвоем пошли на уступки и выбрали ту еду, которую оба считали «компромиссной». Таким образом Константин отдал предпочтение супам, которые дают чувство сытости до вечера. На ужин ведущий ток-шоу мог позволить себе мясо и овощи. А в течение всего дня пил много воды.

Константин Ивлев отметил, что никакая диета не будет эффективной без занятий спортом, пишет «7дней.ru». Шеф-повар для себя выбрал плавание и начал много ходить.

По словам Ивлева, поводом для похудения стала угроза здоровью. В 2021 году шеф-повар узнал, что весит 130 кг, а лечащий врач посоветовал ему худеть.

У меня начались проблемы с венами - варикоз. Мой хирург тогда сказал мне, что я уже не молодею, а вес очень большой. Поэтому, чтобы быть в тонусе, он посоветовал мне заняться собой, - рассказал звёздный шеф.

Пользователи Сети не поверили в похудение Ивлева и предположили, что он сделал шунтирование желудка. После такой операции вес может вернуться к звезде в двойном размере, предупреждают скептики.

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