Дочь Салтыковой встретила Новый год на Карибских островах

Дочь бывшей солистки группы «Мираж» Ирины Салтыковой Алиса встретила Новый год на Карибских островах. О своем отдыхе наследница рассказала в социальных сетях.
Певица ранее рассказала, что любит проводить время в кругу близких и с большим удовольствием трудится на даче. Однако дочка не разделяет интересов своей родительницы. Девушка разъезжает по всему свету и делится впечатлениями с фолловерами.
Так, 2023 год Салтыкова-младшая решила провести на острове Антигуа в компании своего возлюбленного. Ей остается только позавидовать, ведь погода на Карибах просто шикарная, а рестораны и вечеринки не дают паре заскучать.