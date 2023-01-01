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3 часа назад

Дочь Салтыковой встретила Новый год на Карибских островах

Слово и Дело

Дочь бывшей солистки группы «Мираж» Ирины Салтыковой Алиса встретила Новый год на Карибских островах. О своем отдыхе наследница рассказала в социальных сетях.

Дочь Салтыковой встретила Новый год на Карибских островах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певица ранее рассказала, что любит проводить время в кругу близких и с большим удовольствием трудится на даче. Однако дочка не разделяет интересов своей родительницы. Девушка разъезжает по всему свету и делится впечатлениями с фолловерами.

Так, 2023 год Салтыкова-младшая решила провести на острове Антигуа в компании своего возлюбленного. Ей остается только позавидовать, ведь погода на Карибах просто шикарная, а рестораны и вечеринки не дают паре заскучать.

Звёзды,Ирина Салтыкова,
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