Дочь Салтыковой встретила Новый год на Карибских островах

Дочь бывшей солистки группы «Мираж» Ирины Салтыковой Алиса встретила Новый год на Карибских островах. О своем отдыхе наследница рассказала в социальных сетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Певица ранее рассказала, что любит проводить время в кругу близких и с большим удовольствием трудится на даче. Однако дочка не разделяет интересов своей родительницы. Девушка разъезжает по всему свету и делится впечатлениями с фолловерами.