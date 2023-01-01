Самойлова и Джиган подготовили детям роскошные подарки

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган осыпали своих детей роскошными подарками на Новый год. Семья встретила 2023 год в Дубае.
Звездные родители организовали своим наследникам необычный сюрприз в виде личного Санта-Клауса. Приглашенные аниматоры прибыли к берегу на сапбордах.
Самойлова и Джиган подарили детям новые смартфоны от компании Apple. Их дочь Ариела стала обладательницей браслета Dior, а сын Давид получил игрушечную машину.
О подарках рассказала сама модель в социальных сетях. В личном блоге она опубликовала кадры, на которых дети распаковывают свои презенты.