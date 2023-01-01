Дарья Повереннова раскрыла секрет своей молодости

Актриса театра и кино Дарья Повереннова тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Кроме правильного питания и регулярных занятий спортом, она не забывает о походах к косметологу.

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По словам артистки, она прибегала к нитевому лифтингу и филлерам, однако этим она старается не злоупотреблять, поскольку лицо может превратиться в маску и выглядеть ненатурально.

«Филлеры в места, где ушел объем, носослезная борозда, к примеру. Могу сделать, чтобы объем восстановить», — заявила она в интервью The Voice.