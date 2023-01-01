Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Дарья Повереннова раскрыла секрет своей молодости

Слово и Дело

Актриса театра и кино Дарья Повереннова тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Кроме правильного питания и регулярных занятий спортом, она не забывает о походах к косметологу.

Дарья Повереннова раскрыла секрет своей молодости
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам артистки, она прибегала к нитевому лифтингу и филлерам, однако этим она старается не злоупотреблять, поскольку лицо может превратиться в маску и выглядеть ненатурально.

«Филлеры в места, где ушел объем, носослезная борозда, к примеру. Могу сделать, чтобы объем восстановить», — заявила она в интервью The Voice.

Также молодость ей помогают сохранять регулярные пробежки. Максимальная дистанция, которую пробежала Повереннова, — четыре километра.

Звёзды,Дарья Повереннова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители