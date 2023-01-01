Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с юной возлюбленной

Несмотря на то, что актер Лоренцо Ламас отрицает роман своей 23-летней дочери и начинающей актрисы Виктории Ламас с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо, у пары, похоже, все вполне серьезно.

Неувядающий красавчик Лео провел новогодний праздник на яхте в компании других голливудских знаменитостей. Пару ему как раз и составила юная Виктория Ламас.

Как сообщают американские инсайдеры, у каждого из гостей на яхте была отдельная каюта, а у Лео м Викторией она была одна на двоих.

Хотя никто из них пока не делал никаких заявлений на тему своих отношений, публика уверена в том, что роман имеет место быть.