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1 час назад

Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с юной возлюбленной

Inc-News

Несмотря на то, что актер Лоренцо Ламас отрицает роман своей 23-летней дочери и начинающей актрисы Виктории Ламас с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо, у пары, похоже, все вполне серьезно.

Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с юной возлюбленной
Фото: Inc-NewsInc-News

Неувядающий красавчик Лео провел новогодний праздник на яхте в компании других голливудских знаменитостей. Пару ему как раз и составила юная Виктория Ламас.

Как сообщают американские инсайдеры, у каждого из гостей на яхте была отдельная каюта, а у Лео м Викторией она была одна на двоих.

Хотя никто из них пока не делал никаких заявлений на тему своих отношений, публика уверена в том, что роман имеет место быть.

Помимо них Новый год на яхте праздновали актер Тоби Магуайр, рэпер Дрейк и еще несколько знаменитостей.

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