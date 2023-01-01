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52 минуты назад

Многодетная «Миссис Россия» показала свое праздничное платье с глубоким декольте

Мослента

Свое праздничное платье с глубоким декольте показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

Многодетная «Миссис Россия» показала глубокое декольте
Фото: МослентаМослента

«С Новым 2023 годом, мои дорогие! Пусть каждый дом будет наполнен любовью, счастьем и благополучием! Пусть год подарит каждому много ярких, добрых моментов! Обнимаю вас всем сердцем, давайте верить в чудеса!» — обратилась многодетная Диброва к подписчикам.

В комментариях фолловеры поздравили модель в ответ и оставили множество комплиментов ее праздничному образу. «Вы очень красива», «Полина, вы невероятно красивая, сияющая, счастливая», «Вы прекрасны! Оставайтесь всегда такой яркой и красивой», — написали юзеры.

Ранее Диброва показала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

Звёзды,Полина Диброва,Дмитрий Дибров,
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