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53 минуты назад

«Организм сам отказался»: Алсу рассказала, как начала вести здоровый образ жизни

Вечерняя Москваиещё 1

Несмотря на свои 39 лет, российская певица Алсу имеет отличную фигуру, которая позволяет ей сохранять молодой облик. По словам артистки, такого результата удалось достичь благодаря полному отказу от вредной пищи.

«Организм отказался»: Алсу о здоровом образе жизни
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Певица призналась, что она любит вкусно поесть, но со временем ее организм сам начал отказываться от употребления фастфуда. Это связано с тем, что после такой еды Алсу плохо себя чувствовала.

— Я люблю вкусно поесть, но, к счастью, достаточно медленно поправляюсь. А с годами организм сам отказался от вредной еды, которую раньше я очень любила, — от чипсов, блюд в кляре, салатов с бальзамическим уксусом, — сказала она.

Помимо правильного питания, сохранить форму Алсу помогают спорт и косметические процедуры. По словам знаменитости, она много работает над собой, передает aif.ru.

До этого российская певица Нюша поделилась в своих социальных сетях новым видео, которое вызвало дискуссию о ее новой беременности. В опубликованном ролике исполнительница предстала в фиолетовом платье с вырезом, подчеркивающем фигуру.

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