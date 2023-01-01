Певец Филипп Киркоров назвал самых преданных профессии артистов. Об этом рассказал каналу 5-tv.ru

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По словам артиста, в шоу-бизнесе выживают только сильнейшие. Кирков сказал, что приходится совершенствоваться из-за конкуренции с самим собой. Полностью работе себя отдают только единицы, отметил он.

По мнению Филиппа Киркорова, в шоу большие деньги, эмоции вкладывают Яга Рудковская, Евгений Плющенко, фигуристка Татьяна Навка, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан. Певец назвал их фанатично преданными своей профессии.

Среди артистов старшего поколения Киркоров отметил Валерия Леонтьева.

Эти люди, как считает Киркоров, внесли весомый вклад в музыку и спорт.