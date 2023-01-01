Раскрыто заветное новогоднее желание Пугачевой

Алла Пугачева хочет побывать на свадьбе своих детей Лизы и Гарри. Журналистам она призналась, что это ее заветное желание.

«Хочу радостно и без тревоги смотреть в будущее. Правда, не всегда получается. Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится», — рассказала Примадонна, ее слова приводит издание Voice.

Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас им по 9 лет. Самой Примадонне исполнился 71 год. Ранее «ФедералПресс» писал, что Алла Пугачева скоро приедет в Россию, чтобы решить последние вопросы с продажей замка в деревне Грязь. По словам депутата Госдумы Романа Худякова, Примадонна намерена посетить Россию тайно, без детей и лишнего шума. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова