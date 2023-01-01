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1 час назад

Раскрыто заветное новогоднее желание Аллы Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Алла Пугачева хочет побывать на свадьбе своих детей Лизы и Гарри. Журналистам она призналась, что это ее заветное желание.

Раскрыто заветное новогоднее желание Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Хочу радостно и без тревоги смотреть в будущее. Правда, не всегда получается. Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится», — рассказала Примадонна, ее слова приводит издание Voice.

Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас им по 9 лет. Самой Примадонне исполнился 71 год. Ранее «ФедералПресс» писал, что Алла Пугачева скоро приедет в Россию, чтобы решить последние вопросы с продажей замка в деревне Грязь. По словам депутата Госдумы Романа Худякова, Примадонна намерена посетить Россию тайно, без детей и лишнего шума. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звёзды,Роман Худяков,Алла Пугачева,Госдума,
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