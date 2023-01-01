Как звезды украсили свои дома к Новому году

В преддверии Нового года многие семьи стараются обустроить свой дом, чтобы создать праздничное настроение и добавить немного сказки в серые будни.

Фото: New Magazine New Magazine

Оксана Самойлова

Несмотря на то, что Самойлова и Джиган встретят Новый год в Дубае, семья все равно подготовила свой дом в Подмосковье к празднику. В центре гостиной стоит красивая и высокая елка, украшенная бело-золотыми игрушками. Под новогодней красавицей красуются фигурки белых медведей.

Анастасия Волочкова

Пока Анастасия Волочкова утопает в тысячах роз, главным акцентом новогоднего интерьера, конечно остаётся елка. Между первым и вторым этажом красуется елка, под которой лежат подарки и ждут своего часа. Кстати, главный подарок балерина получила уже в конце 2022 года, встретив будущего мужа, которого символично называет Дедом Морозом.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров любит помпезность не только на сцене, но и в стенах своего дома. Лестницы украшены елочными ветками, а в центре находится новогоднее дерево. Король поп-музыки украсил дом еще в начале декабря, когда его дочка Алла-Виктория отмечала свое 11-летие.

Ксения Собчак

Журналистка к украшению дома подошла с изыском. В столовой красуется елка. Собчак не стала наряжать елочными игрушками, отдав предпочтение минимализму — простой гирлянде. На тарелках, расставленных на столе лежат веточки ели, а на комоде декоративные растения в новогодней тематике.

Елена Перминова