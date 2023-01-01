Эмиграция: куда убежали российские звезды?

После начала военной спецоперации некоторые известные люди выразили несогласие с политикой руководства и решили уехать из страны. Рассказываем, где обосновались наши эмигранты. Израиль Алла Пугачева Примадонна сбежала из России с семьей еще в начале марта. Сначала она отправилась в Израиль, а позже Алла Борисовна с Максимом Галкиным и детьми переехала в Юрмалу. Все время она была немногословна, но пообещала, что к началу учебного года вернется в родные края. Свое обещание Пугачева сдержала, Гарри и Лиза Галкины пошли в подмосковную школу. Только вот проучились они там недолго. Уже в конце сентября, по сообщениям СМИ, Алла Пугачева вылетела в Израиль с сыном и дочерью без обратного билета. Там же спустя долгое время она воссоединилась с супругом, который активно гастролирует по Европе. Михаил Шац Изначально Михаил Шац уехал из страны в Испанию к своей супруге Татьяне Лазаревой, с которой они находятся в бракоразводном процессе, но сохранили дружеские отношения. Некоторое время актер не мог определиться с постоянным местом жительства. В итоге, мужчина решил поехать в Израиль, там он считает проще зарабатывать на жизнь. Максим Виторган На Святой Земле проживает и Максим Виторган. Свой переезд мужчина старается не комментировать. Впрочем, отпираться смысла нет, он уже попал под прицелы фотокамер, а также появился на снимке со своими соотечественниками: Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацем, рэпером Noize MC, Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным. Кстати, известно, что Виторган продолжает зарабатывать в России, несмотря на переезд в Тель-Авив. Андрей Макаревич Одним из первых уехал Андрей Макаревич со своей супругой Эйнат Кляйн, которая родилась в Киеве, но имеет еврейские корни и уже давно проживает на исторической Родине. Здесь родился четвертый ребенок музыканта — Эйтан. После эмиграции лидер группы «Машина времени» выкинул не осторожную фразу в адрес россиян: «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, в не вы». Семен Слепаков В марте Семен Слепаков молча покинул Россию. Звезда Comedy Club обосновался в Израиле и не выходил на связь почти полгода. А потом решил едко ответить в социальной сети. «Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал… Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — написал Слепаков. Однако в России его так и не видели. США Илья Прусикин и Софья Таюрская Как и многие знаменитости Илья и Софья сначала побывали в Израиле, а позже отправились покорять США. Кроме того, ребятам пришлось распустить группу «Little Big», потому что они не могут оплачивать сотрудникам заработные платы. Жизнь в США влюбленной паре не принесла счастья. «В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина, я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг. У меня нет по жизни таких штук, что если я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать. Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально», — рассказал Прусикин в интервью с Ириной Шихман. Известно, что выступать там звезды тоже не могут, деньги быстро заканчиваются и что их ждет в будущем -неизвестно. Никита Пресняков В конце сентября стало известно о том, что внук Примадонны покинул пределы России. Он подставил своих коллег, так как уехал молча, никого не предупредил и сорвал будущие концерты, запланированные съемки. Пресняков-младший пешком пересек границу с Эстонией на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. У артиста есть паспорт Литвы, поэтому он смог пересечь границу без проблем. Далее он отправился в США. Позже к нему присоединилась его супруга Алена Краснова. Латвия Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова стала одной из первых, кто покинул Россию. Она в спешке собирала вещи и уговаривала детей на переезд. Так, она отправилась в Латвию, где однажды купила дом в элитном поселке. Только вот жизнь за границей оказалась не такой уж и легкой. У актрисы оставалось мало денег и она уже планировала устроиться на работу в такси. Но Хаматовой посчастливилось получить приглашение выступать на сцене Нового Рижского театра. Конечно, гонорар не так высок, как в России, но актриса и тому рада. Дубай Нюша В Дубай Нюша родила своего второго ребенка. Вскоре она, конечно, вернулась на Родину. Но надолго здесь не задержалась. Уже в апреле девушка с семьей вновь вернулась в ОАЭ и заявила, что остается в Дубае на неопределенный срок. Это связано с командировками супруга. Ведь из России летать в другие страны теперь проблематично и занимает больше времени. Певице приходится жить на 2 страны. Испания Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева попала в разгар СВО в Киеве в конце февраля. Она много лет жила на 2 страны — Испанию и Россию. У телеведущей есть квартира в Москве и шикарный дом в Испании. Артистка заявила, что не планирует возвращаться на Родину. Однако спустя время, когда Лазарева поняла, что в Европе ей больших денег не заработать, начала говорить о том, что хотела бы вновь жить в Москве. Юрий Дудь Юрий Дудь обосновался в Барселоне. Причем, журналист, его дети и жена получили «золотую визу инвестора». Для того, чтобы приобрести такую визу можно выполнить одно из условий: купить недвижимость в Испании на сумму свыше 500 000 евро, положить на местный счет 1 000 000 евро или купить испанские облигации государственного займа на 2 000 000 евро. Скорее всего, Дудь воспользовался первым вариантом. Фото: социальные сети.