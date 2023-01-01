Киркоров после случая с кроликом подписал крупный контракт

Эстрадный певец Филипп Киркоров на съемках новогоднего проекта поднял маленького черного кролика в воздух. Животное испугалось и не смогло сдержать своих эмоций.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артист же успокоил себя тем, что грязный пиджак знаменует крупные деньги, а позже предсказание сбылось. Через несколько дней поп-король подписал выгодный контракт.

С 2023 года Киркоров будет рекламировать банк и услуги интернет-корпорации. На момент курьеза певец был шокирован поступком маленького зверька. Но несмотря на грязный наряд, старался не терять оптимизма, передает «МК».

«Когда на меня кто-то гадит, это приносит деньги. Так было раньше. Будет и сейчас», — сказал певец.