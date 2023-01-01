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1 час назад

Филипп Киркоров после курьезного случая с кроликом подписал крупный контракт

Слово и Дело

Эстрадный певец Филипп Киркоров на съемках новогоднего проекта поднял маленького черного кролика в воздух. Животное испугалось и не смогло сдержать своих эмоций.

Киркоров после случая с кроликом подписал крупный контракт
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист же успокоил себя тем, что грязный пиджак знаменует крупные деньги, а позже предсказание сбылось. Через несколько дней поп-король подписал выгодный контракт.

С 2023 года Киркоров будет рекламировать банк и услуги интернет-корпорации. На момент курьеза певец был шокирован поступком маленького зверька. Но несмотря на грязный наряд, старался не терять оптимизма, передает «МК».

«Когда на меня кто-то гадит, это приносит деньги. Так было раньше. Будет и сейчас», — сказал певец.

Ранее Киркоров назвала имена артистов, которых считает преданными своей профессии. В их числе оказались певцы Дима Билан, Сергей Лазарев и Валерий Леонтьев.

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